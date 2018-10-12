Etikete Göre Haberler:
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Sophie Turner’dan şaşırtan itiraf
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Sansa Stark'ı Sophie Turner, Justin Bieber ile tanıştığı zaman bir dolabın içinde ağladığını itiraf etti.
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Game Of Thrones'a damga vuracak buluşma! Spoiler içerir
Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor
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Game Of Thrones yapımcıları Star Wars'a el atacak
Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın, ünlü dizi sona erdikten sonra yeni Star Wars filmlerini yazıp yapımcılıklarını üstlenecekleri açıklandı
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Game of Thrones'a 'çılgın önlemler'
Dizinin finali için HBO'dan spoilerlara karşı 'çılgın önlemler' geliyor.
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Daenerys ve Drogo bir arada
Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...
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Peter Dinklage ikinci kez baba oldu
Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Partiye Jon Snow kostümüyle gidince...
Kit Harington, bir kostüm partisinde yaşadığı anıyı anlattı.
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Harington ve Leslie nişanlandı
İkili 2012 yılında Game Of Thrones setinde tanışmıştı.
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Neden Game of Thrones izlemelisiniz: Westeros’ta kahramanlara yer yok!
Yedinci sezon yaklaşırken, hazır dünyanın geri kalanı Game of Thrones heyecanına kapılmışken, henüz diziyi hiç izlememiş olanlar için çokça kişisel nedenlerle "Game of Thrones'un farkı ne?" sorusunun cevaplarını aradık.
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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Ünlü oyuncu Peter Vaughan hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisiyle tanınan Peter Vaughan, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Game of Thrones dünyasına şekil veren en önemli 5 kadın karakter ve 1 bonus
Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.
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Game of Thrones bu sefer iştah açıyor
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde servis edilen ilginç tatlar.
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Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
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Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.
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Game of Thrones sekizinci sezonda bitecek
Popüler dizi Game of Thrones'un sekizinci sezonda biteceği açıklandı. Ancak gelen son haberlere göre efsane, bir şekilde devam edecek.
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Game of Thrones, yeni sezon için ipuçları verdi
Henüz altıncı sezonu devam ederken Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili haberler şimdiden yayılıyor.
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Game of Thrones'tan önce bu rollerdelerdi
Popüler dizinin oyuncuları, hiç beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkmış.
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Game of Thrones'ten yeni sezon haberi
Game of Thrones'in ekibi yeni sezonlara dair birkaç ipucu verdi.
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True Detective bitiyor mu?
True Detective'nin üçüncü sezonu çekilmeyebilir.
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Game of Thrones'ta neden karakterler ölüyor?
George R.R. Martin, Game of Thrones karakterlerinin neden öldüğünü açıkladı.
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En iyi Game of Thrones bölümü hangisi?
Popüler dizisi Game of Thrones'un en iyi bölümünü Ve Olaylar Gelişir ekibi seçti.
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Vücut dublörü istemedi
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, son bölümde dublör kullanmayı reddetti.
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Ölümlerine sevindiğimiz dizi karakterleri
Sevdiğimiz dizilerde nefret edilen karakterler nasıl ölmüştü?
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.