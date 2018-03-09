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Neden Game of Thrones izlemelisiniz: Westeros’ta kahramanlara yer yok!
Yedinci sezon yaklaşırken, hazır dünyanın geri kalanı Game of Thrones heyecanına kapılmışken, henüz diziyi hiç izlememiş olanlar için çokça kişisel nedenlerle "Game of Thrones'un farkı ne?" sorusunun cevaplarını aradık.
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Game of Thrones bu sefer iştah açıyor
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde servis edilen ilginç tatlar.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.