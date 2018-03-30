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Neden Game of Thrones izlemelisiniz: Westeros’ta kahramanlara yer yok!
Yedinci sezon yaklaşırken, hazır dünyanın geri kalanı Game of Thrones heyecanına kapılmışken, henüz diziyi hiç izlememiş olanlar için çokça kişisel nedenlerle "Game of Thrones'un farkı ne?" sorusunun cevaplarını aradık.
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Game of Thrones bu sefer iştah açıyor
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde servis edilen ilginç tatlar.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı