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Game of Thrones dünyasına şekil veren en önemli 5 kadın karakter ve 1 bonus
Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.
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15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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