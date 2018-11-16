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Yüzyılın Casusu Çiçero’dan yeni fragman
Serdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolü paylaştığı film, 2. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren Çiçero’nun gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
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Filmlerdeki çekim hataları
Milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarındaki hatalı sahneler, dikkali izleyicilerin gözünden kaçmadı!
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Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı yeniden çekiliyor. Altan Erkekli’nin Mehmet Hoca olarak kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçen hafta başladı.
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Merakla beklenen Captain Marvel’den yeni fragman yayınlandı
Nefesler tutuldu! Marvel’in heyecanla beklenen yeni film Captain Marvel’den yeni fragmanı gün yüzüne çıktı.