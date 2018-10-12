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Etikete Göre Haberler:

  • Öpüşme sahnesi fragmana damga vurdu Öpüşme sahnesi fragmana damga vurdu

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  • Halis ile Begüm’ün aşkı beyazperdede Halis ile Begüm’ün aşkı beyazperdede

    Efsane safkan Bold Pilot’un ünlü jokey Halis Karataş’la kırdığı rekor “Boldi” adlı filmle beyazperdeye aktarıldı.



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