Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Avengers: Infinity War filminin sonunda kısacık anda izleyicilere göz kırpan ve bir sonraki filmde oldukça kilit bir rolü üstlenecek olan Captain Marvel'in solo filminin çekimleri sona erdi. 75 gün süren çekimlerin sona erdiğini ise filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck'in sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin bestelerini Türk müzisyen Pınar Toprak üstleniyor.

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