Etikete Göre Haberler:
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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Jodie Foster'a benzerliği şaşırtıyor
Helen Hunt'ın başına gelen bir olay, Jodie Foster'a benzerliğini yine gündeme taşıdı.
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Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
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Üç efsane aynı filmde
George Clooney, Julia Roberts ve Jodie Foster, Money Monster’da buluşuyor.
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda