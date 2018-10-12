Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…

İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film

Yeni filminin tanıtımı için Suudi Arabistan’a gitmeyi planlayan Gerard Butler, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle basın turunu iptal etti.

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