Etikete Göre Haberler:
-
Gerard Butler son kararını açıkladı
Yeni filminin tanıtımı için Suudi Arabistan’a gitmeyi planlayan Gerard Butler, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle basın turunu iptal etti.
-
Yıldız isimlerin ünlü olmadan önceki işlerini biliyor musunuz?
Peşlerinde milyonları koşturan yıldızların ünlü olmadan önce ne iş yaptıklarına inanamayacaksınız!
-
Konusu eski zamanlara dayanan en iyi 8 film
İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film
-
En İyi Savaş Filmleri
Sinema tarihinden efsaneleşmiş en iyi savaş filmleri
-
300 Spartalı sinemayı nasıl değiştirdi?
Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…
-
'Mısır Tanrıları' filminden yeni fragman
Yılın merakla beklenen fantastik yapımlarından 'Mısır Tanrıları' filmine ait yeni bir fragman yayınlandı...
Son Haberler
-
Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
-
Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
-
Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
-
Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.