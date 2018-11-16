Sonbaharla festivaller hız kazanırken, ödül sezonu da resmen açılmış oldu. Herkesin gözü kulağı sinema sektörünün en şaaşalı ödülleri olan Akademi’nin dağıttığı Oscar’larda. İşte eleştirmenlerden gelen yorumlara göre Akademi’nin radarına takılan ve muhtemelen Oscar ödüllerinde aday olarak göreceğimiz sanatçılar ve yapımlar.