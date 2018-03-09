Etikete Göre Haberler:
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Scarlett Johansson'lu Kabuktaki Hayalet, ilk kez Mynet Sinema'da
Bu yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday Kabuktaki Hayalet, Türkiye'de 31 Mart'ta gösterime girecek. Filmin vizyona girmesinden önce, ilk beş dakikası sadece Mynet Sinema'da!
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Ghost in the Shell'den yepyeni fragman geldi
Scarlett Johansson'un baş rolünde yer aldığı ve duyurulduğu günden beri tartışılan Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) filmi, yeni fragmanla bizi kendisine hazırlıyor.
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Johansson'lu Ghost in the Shell'den ilk fragman yayınlandı
Başrolünü Scarlett Johansson'un üstlendiği, Ghost in the Shell'den (Kabuktaki Hayalet) ilk fragman yayınlandı.
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Scarlett Johansson Ghost In The Shell’de
Merakla beklenen bilim kurgunun çekimleri başladı…
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Sadece yetişkinlerin izleyebileceği animasyon filmleri
İşte size tüm özellikleriyle sadece yetişkinlere hitap eden 5 animasyon filmi…
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.