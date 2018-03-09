Etikete Göre Haberler:
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Hadi Be Oğlum zirveyi devretti
Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlendi.
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Bu hafta gişede neler oldu?
Box Office Türkiye, gişe rakamlarını açıkladı.
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2016'nın batan filmleri
Film çekilmek için toplanan bütçeleri gişelerden toplayamayan yapımlar.
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2016'nın gişe şampiyonları
Bu sene hangi film gişede ne yaptı?
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Batmanın eşiğinden dönen filmler
Bu yaz vizyona çıkıp, gişe beklentileri karşılayamayan filmler.
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2016'nın en dikkat çeken 10 Türk filmi
2016 yılında vizyona giren filmler arasında en dikkat çekici yerli yapımlar.
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Kaptan Amerika gişeyi sallıyor
Captan America: Civil War yılın en çokgişe hasılatı yapan filmi olma yolunda ilerliyor.
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Bütçe başka, gişe başka!
Gişede 1 numara olamayan yüksek bütçeli filmler
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Umulmadık başarılar
Düşük bütçesine rağmen gişede gülen 10 film
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.