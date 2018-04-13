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2016'da gizem ve gerilim dendiğinde aklımıza hangi filmler gelecek?
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O sahneler ne anlatmış, biz ne anlamışız
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.