Etikete Göre Haberler:
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Glass filmine özel Comic-Con posteri
Merakla beklenen filmler sıralamasında yerini alan Glass’dan Comic-Con posteri yayımlandı.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Disneyland'da Johnny Depp sürprizi
Disneyland ziyaretçileri unutamayacakları bir gün yaşadılar.
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Alis Harikalar Diyarında'dan ilk fragman
'Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden' Türkçe altyazılı ilk fragmanıyla karşınızda...
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Alice ile geri dönme vakti
Alice Through the Looking Glass filminden ilk teaser yayınlandı.
Son Haberler
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.