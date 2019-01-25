Etikete Göre Haberler:
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Ünlü oyuncu intihar etti
35 yaşındaki Amerikalı ünlü aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.
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Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
Son Haberler
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.
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Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor
Aksiyon filmlerinin deneyimli aktörü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit’ten yeni fragman yayımlandı.
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38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alacak isimler belli oldu
38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belirlendi. Başkanlığını Ümit Ünal’ın üstleneceği jüride Derya Alabora, Alican Yücesoy, Andreas Sinanos ve Gaye Boralıoğlu yer alacak.
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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!