Etikete Göre Haberler:
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2019’un heyecanla beklenen filmleri
Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
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2020'ye kadar doyumsuz Star Wars
Star Wars evreni, yeni filmlerle genişlemeye devam ediyor.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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Godzilla yurduna dönüyor
Yeniden Japonya'da çekilen Godzilla'dan yeni fragman geldi.
Son Haberler
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The Nun filminin fragmanı yayından kaldırıldı
YouTube, korku filmi The Nun’ın fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı.
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Nuri Bilge Ceylan Onur Listesi’nde
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.
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Once Upon A Time In Hollywood filmine yeni isim
Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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Widows’tan heyecan yaratan fragman
Steve McQueen İmzalı Widows filminden yeni fragman gün yüzüne çıktı.