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Rejimler değişti, onlar film çekti
Ülkelerdeki rejim değişikliklerini konu edinen filmlerin listesi.
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Keanu Reeves ve Alex Winter’ı 27 yıl sonra tekrar buluşturacak proje: Bill & Ted 3
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11 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8'i yerli 11 film vizyona giriyor.
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Yeni Star Wars macerası bu ay vizyona giriyor.
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nden yeni posterler çıktı.