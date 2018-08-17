Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

YouTube, korku filmi The Nun’ın fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı.

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