Etikete Göre Haberler:
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Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı
Grinin 50 Tonu serisiyle hafızalara kazınan Dakota Johnson, bir etkinlikte telefon numrasını verdi.
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Dakota'dan 'Grinin 50 Tonu' itirafı
Dakota Johnson, Interview dergisine konuştu.
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Rekora koşan Grinin 50 Tonu Türkçe şarkıyla şaşırttı!
13 Şubat'ta vizyona giren Grinin 50 Tonu beklendiği gibi gişede rekor kırmaya başladı. Grinin 50 Tonu filmini Türkiye genelinde 292 bin 492 kişi izledi. Film ABD ve Kanada’da 81,7 milyon dolarla gişe hasılatında da bir numaraya oturdu. Grinin 50 Tonu filmine Türkçe şarkı da damga vurdu.
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Merakla beklenen Grinin Elli Tonu vizyonda
Grinin Elli Tonu Sevgililer Günü'nden bir gün önce 13 Şubat'ta vizyona giriyor. Daha vizyona girmeden fragmanlarıyla rekor kıran Grinin Elli Tonu'na tam 2.75 milyon adet bilet satıldı.
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Grinin Elli Tonu yasaklandı
Grinin Elli Tonu daha vizyona girmeden, fragmanının yayınlandığı ilk günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Filmdeki sahneler nedeniyle tartışmalara konu olan Grinin Elli Tonu Malezya'da yasaklandı.
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En müstehcen film! Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyonda
Grinin Elli Tonu filmini bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmi, sevişme sahnesiyle son 10 yılın en müstehcen filmi olmaya aday. Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta Vizyona girecek.
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Grinin Elli Tonu hem fragmanıyla, hem de klibiyle nefes kesti
Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyona girecek ama filmi bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmine, şimdi de filmin müzikleri arasında yer alan The Weeknd'in Earned It şarkısıyla bir klip hazırlandı. Klipteki seksi danslar filmi bekleyenleri daha da sabırsızlandırdı.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.