13 Şubat'ta vizyona giren Grinin 50 Tonu beklendiği gibi gişede rekor kırmaya başladı. Grinin 50 Tonu filmini Türkiye genelinde 292 bin 492 kişi izledi. Film ABD ve Kanada’da 81,7 milyon dolarla gişe hasılatında da bir numaraya oturdu. Grinin 50 Tonu filmine Türkçe şarkı da damga vurdu.