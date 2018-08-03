Etikete Göre Haberler:
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Yeni projesi belli oldu
Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.
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Merakla beklenen Özgürlüğün Elli Tonu vizyonda!
Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak
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Dakota Johnson ve Matthew Hitt ayrıldı
Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, Matthew Hitt ile ilişkisini bitirdi.
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Grinin Elli Tonu devam ediyor
Fifty Shades Darker hakkında bildiklerimiz...
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Yılın en kötüleri belli oldu
Sinema dünyasında yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie ödülleri sahiplerini buldu...
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Grinin Elli Tonu'nu Dakota Johnson'un annesi izleyemedi
Vizyona girmeden önce ve girdikten sonra da gündemden düşmeyen Grinin Elli Tonu filmini Dakota Johnson'un annesi izleyemediğini söyledi. Grinin Elli Tonu'nu erotik bulan anne filmi izlemeyeceğini söyledi.
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Grinin Elli Tonu'nda Türkçe şarkı sürprizi
Filmin bir sahnesinde Nükhet Duru'nun 'Ben Sana Vurgunum' şarkısından bir bölüm duyuluyor.
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Grinin Elli Tonu 14 Şubat Sevgililer Günü'ne damga vurdu
Merakla beklenen Grinin Elli Tonu Sevgililer Günü'ne damga vurdu. Eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de film şirketin yüzünü güldürdü. Grinin Elli Tonu 81.7 milyon dolar (200 milyon TL) gişe yaptı.
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Merakla beklenen Grinin Elli Tonu vizyonda
Grinin Elli Tonu Sevgililer Günü'nden bir gün önce 13 Şubat'ta vizyona giriyor. Daha vizyona girmeden fragmanlarıyla rekor kıran Grinin Elli Tonu'na tam 2.75 milyon adet bilet satıldı.
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Grinin Elli Tonu yasaklandı
Grinin Elli Tonu daha vizyona girmeden, fragmanının yayınlandığı ilk günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Filmdeki sahneler nedeniyle tartışmalara konu olan Grinin Elli Tonu Malezya'da yasaklandı.
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En müstehcen film! Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyonda
Grinin Elli Tonu filmini bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmi, sevişme sahnesiyle son 10 yılın en müstehcen filmi olmaya aday. Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta Vizyona girecek.
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Grinin Elli Tonu hem fragmanıyla, hem de klibiyle nefes kesti
Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyona girecek ama filmi bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmine, şimdi de filmin müzikleri arasında yer alan The Weeknd'in Earned It şarkısıyla bir klip hazırlandı. Klipteki seksi danslar filmi bekleyenleri daha da sabırsızlandırdı.
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Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
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Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.