Etikete Göre Haberler:
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Merakla beklenen Grinin Elli Tonu vizyonda
Grinin Elli Tonu Sevgililer Günü'nden bir gün önce 13 Şubat'ta vizyona giriyor. Daha vizyona girmeden fragmanlarıyla rekor kıran Grinin Elli Tonu'na tam 2.75 milyon adet bilet satıldı.
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Grinin Elli Tonu yasaklandı
Grinin Elli Tonu daha vizyona girmeden, fragmanının yayınlandığı ilk günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Filmdeki sahneler nedeniyle tartışmalara konu olan Grinin Elli Tonu Malezya'da yasaklandı.
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En müstehcen film! Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyonda
Grinin Elli Tonu filmini bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmi, sevişme sahnesiyle son 10 yılın en müstehcen filmi olmaya aday. Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta Vizyona girecek.
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Grinin Elli Tonu hem fragmanıyla, hem de klibiyle nefes kesti
Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyona girecek ama filmi bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmine, şimdi de filmin müzikleri arasında yer alan The Weeknd'in Earned It şarkısıyla bir klip hazırlandı. Klipteki seksi danslar filmi bekleyenleri daha da sabırsızlandırdı.
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