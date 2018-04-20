Etikete Göre Haberler:
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Galaksinin Koruyucuları 2'nin fragmanı yayınlandı
Marvel'ın Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) serisinin ikinci filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda ekip yine formunda görünüyor.
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Guardians of the Galaxy 'en ölümcül film' oldu
Yapılan bir araştırmayla, Guardians of the Galaxy'nin şu ana kadar çekilmiş filmlerin içerisinde en çok ölüme sahne olduğunu ortaya koydu.
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Vin Diesel sır vermiyor
Vin Diesel yeni projeleri ile ilgili açık konuşmuyor.
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Guardians of the Galaxy 2 geliyor
Çekimler başladı bile...
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Galaksinin Koruyucuları 2'den ilk görüntüler
Yönetmen James Gunn, Galaksinin Koruyucuları 2 filminden ilk görüntüleri paylaştı...
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'Guardians of the Galaxy 2' hazırlıkları başladı
Filmin başrol oyuncusu Zoe Saldana yeni filmden kamera arkası fotoğrafı paylaştı.
Son Haberler
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.