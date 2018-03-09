Etikete Göre Haberler:
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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O film çalıntı mı?
Jean-Pierre Jeunet, Guillermo Del Toro imzalı The Shape of Water’da Elisa ve Giles arasında geçen sahnenin kendi filminden çalındığını öne sürdü
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'Kızıl Tepe' ön gösterimine davetlisiniz!
15 Ekim'de İstanbul Beyoğlu Fitaş Sineması'nda düzenlenecek 'Kızıl Tepe' filmi ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanın!
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Hobbitler öksüz kaldı
Yüzüklerin Efendisi ile ortak karakterler barındıracak olan Hobbit filminin yönetmeni Del Toro yılan hikayesine dönen projeden ayrıldı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.