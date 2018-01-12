Etikete Göre Haberler:
-
Gupse Özay kötü günleri geride bıraktı
Gupse Özay, 8 aydır mücadele ettiği Hipotiroid, Haşimato, karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi rahatsızlığını atlatarak normal hayatına döndü.
-
Gupse Özay: Nefret ettim
Filmleri için kilo alıp hızla veren Gupse Özay: “bütün rahatsızlıklara yakalandım” ifadelerini kullandı.
-
Sinemada zirve yerli filmlerin
Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.
-
Deliha 2'den ilk teaser
Film 12 Ocak 2018'de sinemalarda...
Son Haberler
-
Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.
-
Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor
Aksiyon filmlerinin deneyimli aktörü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit’ten yeni fragman yayımlandı.
-
38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alacak isimler belli oldu
38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belirlendi. Başkanlığını Ümit Ünal’ın üstleneceği jüride Derya Alabora, Alican Yücesoy, Andreas Sinanos ve Gaye Boralıoğlu yer alacak.
-
Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!