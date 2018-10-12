Etikete Göre Haberler:
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Gizlice evlendiler
Avengers'ta rol alan Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girdiğini duyurdu.
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Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!
Ünlü oyuncu Harvey Weinstein’ın taciz skandallarına odaklanan bir filmin yapımcılığını üstleniyor.
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Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti
Mayim Bialik, tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı
Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.
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Destek videosu yayınladı ve sildi
Lindsay Lohan, tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek veren bir video yayınladı ve hemen ardından sildi.
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Hollywood bu skandalla çalkalanıyor
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yaptıkları açıklamayla durumu doğruladı.
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Tüm zamanların en şaşırtıcı Oscar kararları!
Salondaki ve ekranları başındakileri izleyicileri hayrete düşüren Oscar tarihinin en şaşırtıcı 11 kararı...
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.