Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Salondaki ve ekranları başındakileri izleyicileri hayrete düşüren Oscar tarihinin en şaşırtıcı 11 kararı...

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yaptıkları açıklamayla durumu doğruladı.

Lindsay Lohan, tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek veren bir video yayınladı ve hemen ardından sildi.

Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.

Avengers'ta rol alan Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girdiğini duyurdu.

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