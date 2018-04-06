Etikete Göre Haberler:
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.
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Hülya Avşar'ın filmi Selfie ne zaman geliyor?
Cengiz Semercioğlu, Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin vizyon tarihini köşesinde açıkladı.
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Yeşilçam'dan şaşırtıcı gerçekler
Yeşilçam içinde yaşandı ancak Yeşilçam içinde saklı kalmayacak.
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Hülya Avşar Veda Mektubu-Ankara Yazı filmiyle sinemaya dönüyor
Şu sıralar şov programıyla gündemde olan Hülya Avşar uzun bir aradan sonra Veda Mektubu-Ankara Yazı filmiyle sinemaya dönüyor. Hülya Avşar'ı 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesi rolünde izleyeceğiz. İşte Hülya Avşar'ın Veda Mektubu-Ankara Yazı filminden detaylar...
Son Haberler
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!
Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.