Etikete Göre Haberler:
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25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Uzakdoğu'ya açılıyor...
Cannes Film Festivali marketinde Ekşi Elmalar, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi yerli filmler Uzak Doğu'ya satıldı.
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi yayınlandı.
Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi çıktı.
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Vecihi Hürkuş biyografisi Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'dan yeni teaser
Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot Vecihi Hürkuş’un hikayesi beyazperdede...
Son Haberler
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10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.