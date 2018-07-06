Etikete Göre Haberler:
-
Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.
-
Fast and Furious animasyon olarak da geliyor desek?
Aksiyon serisi Fast & Furious, Netflix ve Dreamworks Animation ortaklığıyla animasyon dünyasına transfer oluyor.
-
Paul Walker'ın hayatı film oluyor!
40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.
-
Paul Walker'ın kızı davadan vazgeçti
Paul Walker'ın kızı, Porsche ile anlaşmaya vardı.
-
Hızlı ve Öfkeli 8, dünya rekoru kırdı
Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...
-
Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
-
Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
-
Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.
-
Rolü bırakmaya zorlayan sahneler
Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.
-
Hızlı ve Öfkeli 15 yıla büyük başarılar sığdırdı
Serinin ilk fiminin üstünden tam 15 yıl geçeerken, geriye dönüp Fast and Furious serisinin başarısını incelemekte yarar var.
-
Wonder Woman ve kadının gücü
Wonder Woman'ın yönetmeni, bir süper kahraman filmi yöneten ilk kadın olacak.
-
Hızlı ve Öfkeli Küba’da
Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.
-
Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
-
Furious 8’e yeni sarışın aktör
Paul Walker’ın yerine Scott Eastwood geliyor…
-
Fast and Furious hakkında bilmedikleriniz...
Serinin arka planı...
-
Yeni düşman Charlize Theron mu?
Ünlü oyuncu Charlize Theron, gelecek yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 filminin kadrosuna dahil olabilir...
-
Hızlı ve Öfkeli 8’den haberler gelmeye devam ediyor!
Serinin yeni halkası için haberler hız kesmiyor...
-
Fast & Furious 8 hız kesmiyor!
Sekizinci filmde başrollerde, Vin Diesel ile Dwayne Johnson’ın olacağı kesin...
-
Karşınızda 80'lerin Vin Diesel'i
Vin Diesel'in break dans yaparken çekilen videosuna bayılacaksınız!
-
Hızlı ve Öfkeli 7 şimdi de Türkiye'de rekor kırdı!
Hızlı ve Öfkeli 7 Türkiye'de 'tüm zamanların en çok izlenen filmleri' listesinde 20. sıraya yükseldi.
-
Hızlı ve Öfkeli 7 fırtına gibi esmeye devam ediyor
Vizyona girdiği günden beri gişede yüz güldüren Hızlı ve Öfkeli 7 bir rekora daha imza attı. Hızlı ve Öfkeli 7 ABD'nin en çok kazandıran filmi konumuna geldi. Hızlı Ve Öfkeli 7 fırtınası uzun süre etkili olacak gibi...
-
Tüm zamanların en iyisi Hızlı ve Öfkeli 7!
Tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi Hızlı ve Öfkeli 7 vizyona girdiği tarihten itibaren rekor kırmaya devam ediyor. 2 hafta önce vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, 2 milyona yaklaştı.
-
Hızlı ve Öfkeli 7 tarihi bir rekora imza attı
Vizyona gireli 1 hafta olmasına rağmen 783.700 kişi tarafından izlenerek rekor kıran Hızlı ve Öfkeli 7, gişede en iyi başlangıç yapan film oldu.Hızlı ve Öfkeli 7’de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson tekrardan buluştu. Hızlı ve öfkeli 7'nin seansları haberimizde...
-
Hızlı ve Öfkeli 7 hızlı başladı, rekor kırdı
3 Nisan Cuma günü vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, hızlı bir başlangıç yaptı. Hızlı ve Öfkeli 7 , 783 bin 692 kişi tarafından izlenerek, 9.026.965 TL’lik bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 7’de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya geldi.
Son Haberler
-
İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
-
Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
-
Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
-
Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.