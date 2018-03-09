Vizyona girdiği günden beri gişede yüz güldüren Hızlı ve Öfkeli 7 bir rekora daha imza attı. Hızlı ve Öfkeli 7 ABD'nin en çok kazandıran filmi konumuna geldi. Hızlı Ve Öfkeli 7 fırtınası uzun süre etkili olacak gibi...