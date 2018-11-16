Etikete Göre Haberler:
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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14 Aralık vizyondaki filmler
Bu hafta sinema salonlarında 2’si yerli 6 yeni film vizyondaki yerini aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde, Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass", Oscarlı yönetmen Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma" ve Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde haftanın öne çıkan yapımları.
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7 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.
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30 Kasım vizyondaki filmler
Bu hafta vizyona 2'si yerli 7 film vizyona girecek. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Hedefim Sensin", "Ejderha Dövmeli Kız" filminin devamı niteliğindeki "Örümcek Ağındaki Kız" ve Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin başrolünde oynadığı "Yeşil Rehber" haftanın favorileri.
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23 Kasım vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3’ü yerli 7 yeni film gösterimde olacak. Haftanın öne çıkan yapımları ise Deliler Fatih'in Fermanı, Çağan Irmak imzalı Bizi Hatırla ve haftanın tek animasyon yapımı Grinç.
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16 Kasım vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çekenleri 4 kadının hayat mücadelesini konu alan Widows, Burcu Biricik ve Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı Her Şey Seninle Güzel ve Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları.
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9 kasım vizyona giren filmler
Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyondaki yerini aldı.
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2 Kasım vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyondaki yerini alacak.
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26 Ekim vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
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19 Ekim vizyona girecek filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
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Türk sinema tarihini değiştirecek karar!
Bodrum Türk filmleri haftası kapsamında düzenlenen CineBodrum etkinliğinde buluşan sinema salonu sahipleri ve yapımcılar Türk sinema tarihini değiştirecek bir karara imza attılar.
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8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın ödül töreni gerçekleşti
8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller 15 Eylül Cumartesi akşamı Bodrum Trafo’da gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile takdim edildi.
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14 Eylül vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 11 film vizyona girecek.
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31 Ağustos vizyona giren filmler
Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.
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27 Temmuz vizyona giren filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluşacak.
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Zirvedeki isim Otel Transilvanya 3
Sinemaseverler bu hafta sonu Otel Transilvanya 3’e koştu.
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6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Tüm zamanların en çok izlenen Marvel filmi!
Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.
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Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.
Son Haberler
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları
Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.
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21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri
Online film sitesi IndieWire, 21’inci yüzyılda çekilen filmlerde yer alan en iyi sevişme sahnelerini sıraladı.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.