Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.

Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.

Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.

Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.

Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!

Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller 15 Eylül Cumartesi akşamı Bodrum Trafo’da gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile takdim edildi.

Bodrum Türk filmleri haftası kapsamında düzenlenen CineBodrum etkinliğinde buluşan sinema salonu sahipleri ve yapımcılar Türk sinema tarihini değiştirecek bir karara imza attılar.

Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çekenleri 4 kadının hayat mücadelesini konu alan Widows, Burcu Biricik ve Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı Her Şey Seninle Güzel ve Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları.

Bu hafta sinema salonlarında 3’ü yerli 7 yeni film gösterimde olacak. Haftanın öne çıkan yapımları ise Deliler Fatih'in Fermanı, Çağan Irmak imzalı Bizi Hatırla ve haftanın tek animasyon yapımı Grinç.

Bu hafta vizyona 2'si yerli 7 film vizyona girecek. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Hedefim Sensin", "Ejderha Dövmeli Kız" filminin devamı niteliğindeki "Örümcek Ağındaki Kız" ve Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin başrolünde oynadığı "Yeşil Rehber" haftanın favorileri.

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.

Bu hafta sinema salonlarında 2’si yerli 6 yeni film vizyondaki yerini aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde, Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass", Oscarlı yönetmen Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma" ve Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde haftanın öne çıkan yapımları.

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.

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