Etikete Göre Haberler:
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.