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Bergüzar Korel ateş püskürdü
Haklarında çıkan boşanma dedikodularına güzel yıldız Bergüzar Korel sert çıktı.
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Halit Ergenç: Türkiye bizim
Başarılı aktör Halit Ergenç, önceki gün Grand Hyatt Otel’de gerçekleşen Türkiye-Çin iş birliği toplantısında konuşmacı olarak yer aldı.
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Atatürk'ün canlandırıldığı 9 yapım
Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizde canlandırıldığı 9 yapıtı sizler için derledik.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.