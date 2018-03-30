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Halle Berry kayıp çocuğunu arıyor
Çocuğu kaçırılan bir annenin yaşadıklarını anlatan Kidnap filminin fragmanı yayınlandı.
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X-Men'den ilişki dedikodusu
X-Men'in Charles Xavier'i, Storm için eşinden ayrılıyor.
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Kingsman 2'nin yakışıklısı sette görüntülendi
Channing Tatum Kingsman: The Golden Circle'nin setinde görüntülendi.
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CIA Başkanı'nı mı oynayacak?
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'nin Kingsman 2'de CIA Başkanı'nı canlandıracağı konuşuluyor…
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!
Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
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