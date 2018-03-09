Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Hazır Halloween yaklaşıyor dedik ve sizler için oldukça ürpertici 8 Cadılar Bayramı filmini listeledik.

John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween (Cadılar Bayramı)'nın 40. yılında 11. filmin çekimleri başladı. Filmin kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu

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