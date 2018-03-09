Etikete Göre Haberler:
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Meşhur Halloween serisinde Haluk Bilginer sürprizi!
Yönetmenliğini Danny McBride ve David Gordon Green’in üstlendiği film, serinin finali.
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Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!
'Halloween' serisinin son filminde boy gösterecek Jamie Lee Curtis'in çekimleri bitti.
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Dünyaca ünlü filmin kadrosuna Haluk Bilginer'de katıldı!
John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween (Cadılar Bayramı)'nın 40. yılında 11. filmin çekimleri başladı. Filmin kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu
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En iyi 8 Cadılar Bayramı Filmi
Hazır Halloween yaklaşıyor dedik ve sizler için oldukça ürpertici 8 Cadılar Bayramı filmini listeledik.
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Dün korkutuyorlardı bugün büyülüyorlar
Korkunun çocukları artık birer yetişkin oldular.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.