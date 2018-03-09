Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e Hollywood yolu gözüktü. Usta oyuncu Haluk Bilginer, klasik bir film olan Ben Hur'da oynayacak. Ben Hur filmi 2016 yılında seyirciyle buluşacak.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'inde rol alacağı Hollywood filmi 'The Mountains and The Stones' Kapadokya'da çekilecek. Kapadokya'da çekilecek olan 'The Mountains and The Stones' filminde Haluk Bilginer'in yanısıra Josh Hartnett, Hera Hilmar ve Michael Huisman da rol alacak.

Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor

Ben-Hur filminin gerçekleştirilen basın gösteriminde büyük bir hata fark edildi. Haluk Bilginer'in ismi, filmin jeneriğinde yanlış yazımış ve düzeltilmemiş.

John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween (Cadılar Bayramı)'nın 40. yılında 11. filmin çekimleri başladı. Filmin kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu

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