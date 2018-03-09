Etikete Göre Haberler:
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Meşhur Halloween serisinde Haluk Bilginer sürprizi!
Yönetmenliğini Danny McBride ve David Gordon Green’in üstlendiği film, serinin finali.
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Dünyaca ünlü filmin kadrosuna Haluk Bilginer'de katıldı!
John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween (Cadılar Bayramı)'nın 40. yılında 11. filmin çekimleri başladı. Filmin kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu
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Ben-Hur filminde şaşırtan hata
Ben-Hur filminin gerçekleştirilen basın gösteriminde büyük bir hata fark edildi. Haluk Bilginer'in ismi, filmin jeneriğinde yanlış yazımış ve düzeltilmemiş.
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90'lara damga vuran aktörler ve ilişkileri
Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor
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90'lardan unutulmaz komedi dizileri
Bir kuşağın efsanesi olmuş 90'lardan aklımızda kalan 9 komedi dizisi
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Yıllar sonra aynı filmdeler
Haluk Bilginer ve Memet Ali Alabora tekrar birlikte kamera karşısına geçiyor.
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Haluk Bilginer'den Ben-Hur sürprizi
11 Oscar ödüllü klasik film Ben-Hur yeniden beyaz perdede…
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Haluk Bilginer'li Hollywood filmi Kapadokya'da çekilecek
Usta oyuncu Haluk Bilginer'inde rol alacağı Hollywood filmi 'The Mountains and The Stones' Kapadokya'da çekilecek. Kapadokya'da çekilecek olan 'The Mountains and The Stones' filminde Haluk Bilginer'in yanısıra Josh Hartnett, Hera Hilmar ve Michael Huisman da rol alacak.
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Haluk Bilginer artık Hollywood'da
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e Hollywood yolu gözüktü. Usta oyuncu Haluk Bilginer, klasik bir film olan Ben Hur'da oynayacak. Ben Hur filmi 2016 yılında seyirciyle buluşacak.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.