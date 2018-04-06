Etikete Göre Haberler:
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Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
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Woody Harrelson, yeni Han Solo filminde
Resmi olarak açıklandı; 2018'de vizyona girecek olan antoloji filminin kadrosu belli olmaya başladı.
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2020'ye kadar doyumsuz Star Wars
Star Wars evreni, yeni filmlerle genişlemeye devam ediyor.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.
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Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
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Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...