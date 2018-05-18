Etikete Göre Haberler:
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
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Harley Quinn'e ayrı film
Suicide Squad'ın merakla beklenen karakteri Harley Quinn'e yeni film hazırlıkları başladı.
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Suicide Squad'ın güzeli kostümünden rahatsız
Harley Quinn karakterini canlandıran Margot Robbie, kostümünden rahatsızlık duyuyor.
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Filmlerde bambaşka gözüken çizgi roman karakterleri
İşte size, sinemaya uyarlanırken orijinal görünümüne ihanet eden 6 çizgi roman karakteri...
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Ahlat Ağacı vizyon tarihi ve yeni fragman!
Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, Haziran'da sinemalarda...
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Deadpool 2 hem ülkemizde hem dünyada gişe birincisi!
Deadpool 2, açılış hafta sonunda 415.476 seyirci tarafından izlendi
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Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek
Bazı BKM filmleri yaz aylarında tekrar vizyon şansı buluyor
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Obi-Wan: A Star Wars Story neye odaklanacak?
Merakla beklenen Obi-Wan Kenobi filmi için heyecan verici iddialar geliyor