Etikete Göre Haberler:
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Filmlerde görünmeyen oyuncular
Bazı sebeplerle filmlerden atılan oyuncuların listesi.
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2020'ye kadar doyumsuz Star Wars
Star Wars evreni, yeni filmlerle genişlemeye devam ediyor.
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Genç aktris Blade Runner'in kadrosunda
Knock Knock'ın güzeli Ana de Armas, Blade Runner 2’nin büyüyen kadrosuna katılıyor.
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Han Solo'nun ceketi binlerce dolara satıldı
Han Solo'nun Star Wars Güç Uyanıyor'da giydiği ceket satıldı.
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Blade Runner'da çekimler nihayet başlıyor
Bilim kurgu klasiği Blade Runner'ın devam filminin çekimleri bu yaz başlıyor...
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Harrison Ford uçak kazasında ölümden döndü
Yıldız Savaşları üçlemesindeki esprili uzay pilotu Han Solo ve Indiana Jones serisinde canlandırdığı maceracı, azimli arkeolog, Indiana Jones rolleri ile tanınan Amerikalı aktör Harrison Ford kullandığı küçük uçakla California'da ölümden döndü. Uçağın yere çakılmasıyla ölümden dönen Harrison Ford ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pilotluğa olan merakı ile bilinen Ford'un başına darbe aldığı ve yaralarının olduğu belirtildi.
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Indiana Jones beşinci kez geliyor
Bu kez hedef Bermuda Şeytan Üçgeni, ama 68 yaşındaki Harrison Ford bu macerayı kaldırabilecek mi? Orası meçhul.
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
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Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı