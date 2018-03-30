Yıldız Savaşları üçlemesindeki esprili uzay pilotu Han Solo ve Indiana Jones serisinde canlandırdığı maceracı, azimli arkeolog, Indiana Jones rolleri ile tanınan Amerikalı aktör Harrison Ford kullandığı küçük uçakla California'da ölümden döndü. Uçağın yere çakılmasıyla ölümden dönen Harrison Ford ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pilotluğa olan merakı ile bilinen Ford'un başına darbe aldığı ve yaralarının olduğu belirtildi.