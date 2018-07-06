Etikete Göre Haberler:
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Seks bağımlılığı tedavisi görüyor
Oscarlı oyuncu Kevin Spacey seks bağımlılığı tedavisi gördüğü lüks merkezde görüntülendi.
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Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti
Mayim Bialik, tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı
Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.
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Destek videosu yayınladı ve sildi
Lindsay Lohan, tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek veren bir video yayınladı ve hemen ardından sildi.
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Hollywood bu skandalla çalkalanıyor
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yaptıkları açıklamayla durumu doğruladı.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.