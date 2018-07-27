Etikete Göre Haberler:
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Zirvedeki isim Otel Transilvanya 3
Sinemaseverler bu hafta sonu Otel Transilvanya 3’e koştu.
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Scarlett 2016'da parayı buldu
Bu sene oynadığı filmlere en çok para kazandıran isim Scarlett Johansson oldu.
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2016'nın batan filmleri
Film çekilmek için toplanan bütçeleri gişelerden toplayamayan yapımlar.
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Kaptan Amerika gişeyi sallıyor
Captan America: Civil War yılın en çokgişe hasılatı yapan filmi olma yolunda ilerliyor.
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Bütçe başka, gişe başka!
Gişede 1 numara olamayan yüksek bütçeli filmler
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Umulmadık başarılar
Düşük bütçesine rağmen gişede gülen 10 film
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.