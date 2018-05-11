Etikete Göre Haberler:
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Ghostbusters, Amerika'yı sallıyor
2016 yapımı Ghostbusters filmi, sadece ABD'de bile büyük bir başarıya imza attı. Tartışmalar bir tarafa, Ghostbusters hala çok genç!
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Hayalet Avcıları filminin fragmanından 'nefret edildi'
Yeni Hayalet Avcıları filminin fragmanı Youtube'un en nefret edilen videoları arasında.
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Hayalet Avcıları'ndan ilk fragman
Ünlü film serisi Hayalet Avcıları beyaz perdeye geri dönüyor, ilk fragman yayında…
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Ghostbusters geri dönüyor!
Yıllardır yeni bir Ghostbusters filmi dedikoduları bir şehir efsanesi gibi ağızdan ağıza dolaşıp durdu. Ama artık gerçek olduğunu biliyoruz.
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Freddie Mercury hikayesi Bohemian Rhapsody'den ilk fragman
Bohemian Rhapsody ülkemizde 2 Kasım'da vizyonda olacak!
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
Marvel sinematik evrenine Pakistan asıllı Amerikalı Ms. Marvel katılacak