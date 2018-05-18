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İzleyiciler salonları terk ettiler
İşte, zamanında büyük bir izleyici kitlesinin perdede gördüğünde salonu terk ettikleri 5 film...
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Altın Palmiye, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda imzası taşıyan Shoplifters filmine verildi.
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