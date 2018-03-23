Etikete Göre Haberler:
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Ünlü isimler galada buluştu
BluTV’nin yeni dizisi “Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime dizi ekibi tam kadro katıldı.
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Onur Ünlü'nün yeni dizisinin yayın tarihi ne zaman?
Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez yeniden beraber!
Beraber rol aldıkları Med-Cezir dizisinde oldukça beğeni toplayan ikili yine aynı projede yer alacaklar.
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda