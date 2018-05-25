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Ethem Sarısülük'ün hikayesi ''Haziran Yangını'' vizyonda
Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı "Haziran Yangını" belgeseli, Ethem Sarısülük'ün hiyakesini anlatıyor. Gezi Parkı protestosunda başına aldığı kurşun sonrasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün hikayesi ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesinin anlatıldığı Haziran Yangını 12 Haziran'da Cuma günü vizyona girdi.
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