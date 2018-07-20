Etikete Göre Haberler:
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Mission: Impossible – Yansımalar vizyona hazır
Vizyon için geri sayıma geçen Mission: Impossible – Yansımalar filminden yeni afiş yayımlandı.
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Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı
Sosyal medya Superman'in bıyığını yok etme işlemini beğenmedi.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman'de dramatik kaza sahnesi
'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...
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‘Batman v Superman’den karakter posterleri
Epik bir intikam hikayesine hazır mısınız?
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Batman v Superman'den yeni fragman
Batman v Superman: Adaletin Şafağı yeni fragmanıyla karşınızda...
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Batman v Superman'den yeni video
Yeni fragman öncesi yayınlanan sneak peek filmin hayranlarını heyecanlandırdı.
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan 4 yeni fotoğraf
Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan yeni görseller yayınlandı.
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.