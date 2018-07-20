Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.

'Kanın akıyor mu?' diye sordu Batman...

Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.

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