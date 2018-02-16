Etikete Göre Haberler:
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.
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Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.
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Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!
Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.
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Ailecek Şaşkınız, gişe başarısını sürdürüyor!
Haftasonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu...
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Sherlock Holmes 3 son gelişmeler!
Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
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Black Panther Oscar'a mı gidiyor?
Marvel yapımı film, önümüzdeki yıl Oscar’ın sempatisini kazanabilir gibi görünüyor.
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Hadi Be Oğlum zirveyi devretti
Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlendi.
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Bu hafta gişede neler oldu?
Box Office Türkiye, gişe rakamlarını açıkladı.
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Yıldız oyunculardan kurulu kadro!
Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı
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Sundance'te ses getiren filmden fragman
Sundance'te ses getiren korku filminden fragman yayınlandı
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5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
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Her Şey Yolunda için destek bekliyor
Metehan Şereflioğlu, yeni kısa film projesi için destek bekliyor.
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Black Panther'den yeni fragman
Film 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.