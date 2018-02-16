Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı

Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Haftasonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu...

Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.

Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.

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