Etikete Göre Haberler:
-
Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
Son Haberler
-
Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
-
Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
-
Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
-
Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.