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Çılgın yönetmenlerin zavallı oyuncuları
Setleri, oyunculara zehir eden yönetmenler.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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Alfred Hitchcock'tan 7 müthiş film
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Dev sinemacı Alfred Hitchcock
Sinema tarihinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri Alfred Hitchcock'un sinemacılığı.
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Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.
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Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu
Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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