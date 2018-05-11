Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Sinemada iyi oldukları kadar dizileriyle de başarıyı yakaladılar...

Korku filmlerinin -gerçek- klişesi ne kadar doğru?

Sinema tarihinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri Alfred Hitchcock'un sinemacılığı.

Hitchcock'un yönetmenliğini yaptığı filmler arasından dönemlerine göre en çok göze çarpanlar.

En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.

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