Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...

Yüzüklerin Efendisi ile ortak karakterler barındıracak olan Hobbit filminin yönetmeni Del Toro yılan hikayesine dönen projeden ayrıldı.

Çok sevilen filmlerin ve dizilerin kamera arkalarından renkli görüntüler…

İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi

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