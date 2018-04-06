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Kamera arkasında neler oluyor?
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Hobbitler öksüz kaldı
Yüzüklerin Efendisi ile ortak karakterler barındıracak olan Hobbit filminin yönetmeni Del Toro yılan hikayesine dönen projeden ayrıldı.
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