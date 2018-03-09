Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e Hollywood yolu gözüktü. Usta oyuncu Haluk Bilginer, klasik bir film olan Ben Hur'da oynayacak. Ben Hur filmi 2016 yılında seyirciyle buluşacak.

Elijah Wood, çocuk istismarı ile ilgili röportajının arka planını Twitter'da anlattı.

Sinema tarihinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri Alfred Hitchcock'un sinemacılığı.

Emmy ve Tony ödüllü oyuncu ve şarkıcı Nanette Fabray daha çok televizyon dünyasındaki rolleriyle tanınıyordu.

Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı

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