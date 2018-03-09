Etikete Göre Haberler:
-
90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
-
Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
-
Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
-
Emmy ödüllü oyuncu Nanette Fabray hayatını kaybetti
Emmy ve Tony ödüllü oyuncu ve şarkıcı Nanette Fabray daha çok televizyon dünyasındaki rolleriyle tanınıyordu.
-
Dev sinemacı Alfred Hitchcock
Sinema tarihinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri Alfred Hitchcock'un sinemacılığı.
-
Sanat filmleri nedir, ne değildir?
Sanat filmlerinin dünü, bugünü ve geleceği.
-
Van Damme'nin yükselişi
Aksiyon filmlerinin yıldızı Van Damme'nin sinema dünyasına girişinin hikayesi.
-
Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
-
Hollywood'da çocuk istismarı mı var?
Elijah Wood, çocuk istismarı ile ilgili röportajının arka planını Twitter'da anlattı.
-
Kate Upton yeni filmini buldu
Upton, yeni çekilecek komedilerden Wild Man'de rol alacak.
-
Değişimin böylesi
Hollywood yıldızlarının zaman içindeki değişimleri...
-
Hollywood yıldızlarının en doğal anları
Ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in objektifinden başarılı aktrislerin en doğal yüzleri...
-
AIDS'e yakalanan ünlü aktör kim?
Hollywood bu haberle çalkalanıyor.
-
Haluk Bilginer artık Hollywood'da
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e Hollywood yolu gözüktü. Usta oyuncu Haluk Bilginer, klasik bir film olan Ben Hur'da oynayacak. Ben Hur filmi 2016 yılında seyirciyle buluşacak.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.